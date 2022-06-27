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Боевые «раны»: как рембаты восстанавливают технику в ходе спецоперации на Украине

Виталий Никулин
06:10 27.06.2022
На восстановление поврежденной боевой техники у ремонтников иногда уходит всего нескольких часов, ведь бронемашины должны вернуться на передовую как можно скорее.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Это своего рода полевой госпиталь, где вместо скальпелей наборы гаечных ключей и высокоточных приборов, а в роли хирургов - бойцы и офицеры ремонтно-восстановительного батальона. На то, чтобы реанимировать «пациентов» отводятся считанные дни или даже часы.

«По машине было попадание из РПГ. Приблизительно два. В заднюю и переднюю часть, плюс машина была повреждена осколками. Это миномет. Была повреждена динамическая защита, но несмотря на эти повреждения экипаж в целости и сохранности», - рассказал командир ремонтной роты бронетанковой техники Евгений.

В районе комплексного восстановления техники боевые машины проходят через несколько так называемых постов. Для начала, из поврежденных в бою танков, БМП и самоходок извлекают боекомплект.

«Прежде чем машина пойдет на ремонт и обслуживание, нам нужно все эти припасы извлечь во избежание несчастных случаев», - объяснил командир отделения Павел.

Здесь проводят любые виды ремонта и технического обслуживания. В полевых условиях сервис на высшем уровне. Все запчасти есть в наличии. Специалисты заводов-изготовителей трудятся бок о бок с военными, работающими на передовой. Если требуется, узлы и агрегаты заменят и по гарантии.

«По времени от 15 минут, если замена моноблока, то два часа», - отметил заместитель начальника цеха сборочно-сдаточного цеха завода-изготовителя Николай.

После ремонта происходит так называемая обкатка уже восстановленной техники. Это происходит на одном из прифронтовых полигонов, где воспроизведены многие препятствия штатных автодромов и танкодромов. 

После того, как каждая машина проходит 15-километровый тест-драйв по пересеченной местности, экипажи приступают к главному: проверке работы вооружения. Для ствольной артиллерии главный экзамен перед новым боем - произведение гидровыстрелов. Для этого военнослужащие тестируют откат ствола. Огонь ведут в буквальном смысле водой, заливают ее в ствол и производят выстрел. Когда все этапы восстановительных работ пройдены, техника встает в строй и возвращается к своим подразделениям.

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