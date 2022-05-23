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Поставить на ход: как рембаты ВС РФ дают вторую жизнь вышедшей из строя технике

08:00 23.05.2022
Рембаты в ходе спецоперации могут выполнить ремонт практически любой сложности. Зачастую именно двигатели идут под замен у боевых машин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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У российских ремонтных батальонов, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса, особая миссия - дать вторую жизнь военной технике, подбитой на поле боя. Вышедшие из строя танки, БМП, МТ-ЛБ и другие бронемашины эвакуируют с передовой под обстрелами, а затем ставят на ход.

«Ну, приходит, например, по четыре машины. Если есть запчасти, двигатели, то машина может выйти уже на следующий день. Четыре пришло - две точно выйдут. У нас в основном универсалы. Люди работали и с БПМ, и с танками, и с автомобильной техникой», - рассказал командир взвода бронетанковой техники Сергей.

Рембаты в полевых условиях могут выполнить ремонт практически любой сложности. Зачастую именно двигатели идут под замен у боевых машин. Их дополнительно тюнингуют для увеличения живучести. Например, установка разминирования, так называемый Змей Горыныч, обзавелась еще одним слоем брони. Уже скоро установка вернется к российским войскам на линию фронта. Механики ежедневно возвращают в строй несколько единиц техники.

Ремонтные батальоны восстанавливают не только российскую технику, но и трофейную, которая раньше была на вооружении украинской армии, а теперь послужит нашим войскам. Бригады механиков работают круглосуточно посменно. Их позиции хорошо замаскированы и строго засекречены.

Ранее съемочной группе «Звезды» впервые удалось запечатлеть позиции боевиков «Азова»*, освобожденные после их полного выхода с завода «Азовсталь». Еще несколько дней назад азовцы* совершали сюда вылазки, навязывая бои российским и донецким военным.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

*«Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.

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