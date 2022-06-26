В стране и мире США, Великобритания, Япония и Канада анонсировали запрет на ввоз золота из РФ Елизавета Потейчук Новые санкции подтвердил премьер-министр Великобритании, когда прибыл на саммит стран «большой семерки» в Германию. © Фото: Илья Наймушин, РИА Новости Читайте нас на: Великобритания, США, Канада и Япония планируют ввести запрет на ввоз российского золота. Отмечается, что анонсированные ограничительные меры не коснутся уже приобретенных активов. «Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт российского золота», - пишет газета Independent со ссылкой на Даунинг-стрит. Издание отмечает, что новые санкции подтвердил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, когда прибыл на саммит стран «большой семерки» в Германию. Ранее в мае текущего года импорт российской нефти в Китай вырос на рекордные 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем. Объем поставок нефти из РФ в мае составил порядка 8,42 миллиона тонн, что примерно эквивалентно 1,98 млн баррелей в сутки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика