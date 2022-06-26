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США, Великобритания, Япония и Канада анонсировали запрет на ввоз золота из РФ

Елизавета Потейчук
11:03 26.06.2022
Новые санкции подтвердил премьер-министр Великобритании, когда прибыл на саммит стран «большой семерки» в Германию.
США, Великобритания, Япония и Канада анонсировали запрет на ввоз золота из РФ
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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Великобритания, США, Канада и Япония планируют ввести запрет на ввоз российского золота. Отмечается, что анонсированные ограничительные меры не коснутся уже приобретенных активов.

«Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт российского золота», - пишет газета Independent со ссылкой на Даунинг-стрит.

Издание отмечает, что новые санкции подтвердил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, когда прибыл на саммит стран «большой семерки» в Германию.

Ранее в мае текущего года импорт российской нефти в Китай вырос на рекордные 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем. Объем поставок нефти из РФ в мае составил порядка 8,42 миллиона тонн, что примерно эквивалентно 1,98 млн баррелей в сутки.

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