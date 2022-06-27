В центре имени Бакулева опровергли информацию о снятии Бокерии с должности

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Академик РАН Лео Бокерия продолжает руководить отделением хирургического лечения интерактивной патологии Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева. Об этом сообщил в медицинском учреждении.

Там отметили, что информация, появившаяся днем в ряде telegram-каналов и средств массовой информации, о его снятии с должности не соответствует действительности. Также Лео Бокерия остается и на посту президента Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева.

Напомним, недавно в крупнейшем центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева прошла ежегодная научная сессия. В ней принимали участие как российские специалисты, так и сотни зарубежных ученых. Среди них был и Лео Антонович Бокерия.