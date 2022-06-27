CNN: США намерены поставить Киеву системы ПРО большой дальности

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Власти США закупили и готовы передать Киеву продвинутую систему противоракетной обороны средней и большой дальности. Об этом сообщает телеканал CNN, со ссылкой на заявление главы Белого дома Джо Байдена.

В настоящее время он встречается с партнерами по G7 в Германии. Двадцать седьмого июня к лидерам политического объединения намерен виртуально обратиться президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что он вновь будет просить о поставках вооружений и боеприпасов.

Накануне страны «Большой семерки» заявили о планах объявить о бессрочной поддержке Украины. Данная формулировка выбрана на случай, если боевые действия на Украине затянутся. Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля. Основными целями являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирных жителей Народных республик Донбасса.