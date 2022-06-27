В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Удивительная тяга к людям: каким запомнили друзья и сослуживцы Героя РФ Александра Попова

Роман Закурдаев
Максим Крюков
21:53 27.06.2022
Офицер пожертвовал собой, удерживая стратегически важный рубеж на одном из участков фронта.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Старший лейтенант Александр Попов, героически погибший в ходе спецоперации в Донбассе, проявлял лидерские качества еще в школе. Не по годам взрослого, решительного, уверенного в себе парня хорошо помнят на Камчатке, где учился Саша. Особенно тепло о нем отзывается классный руководитель. Саша помогал ему в работе с юнармейцами. Эта забота о младших, какая-то удивительная тяга к людям особенно запомнилась тем, кто его знал.

«У нас сразу с Сашей сложились очень хорошие, дружеские, я бы даже сказал, отношения, может быть, даже сыновьи. Саша изначально предстал хорошим организатором, руководителем, который мог на себя взять ответственность за какие-то дела, мог очень грамотно перепоручить что-то, если это было необходимо. У него было замечательное качество: он всегда добивался своих целей», - рассказал классный руководитель Александра Попова Максим Ряписов.

После школы было Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, где воспитывают бойцов элитных подразделений. Александр зарекомендовал себя как отличный курсант, всегда проявлял инициативу. В классах многие наглядные пособия до сих пор напоминают о нем.

«Будучи курсантом старший лейтенант Попов изучал порядок укладки парашюта в составе подразделения. Попов вместе с остальными курсантами своими руками сделали учебный стенд, сейчас им могут пользоваться другие курсанты», - сказал Александр Лучай, преподаватель кафедры тактики ДВОКУ.

«Александр активно занимался не только совершенствованием своих знаний по воздушно-десантной подготовке, но и занимался учебно-научной деятельностью, в ходе которой под руководством преподавателей тактики он оборудовал подробный макет местности, которая в точности повторяет место дислокации нашего учебного центра», - отметил Андрей Давыденко, командир взвода ДВОКУ, однокурсник Александра Попова.

Незадолго до окончания учебы Александр лично попросил своего командира помочь попасть в крылатую пехоту.

«Под выпуск в 2019 году он подошел ко мне и попросил перераспределить его в воздушно-десантные войска, командование училища пошло ему навстречу. По выпуску в качестве сюрприза я подарил тогда еще лейтенанту Попову свой берет», - сообщил командир батальона курсантов ДВОКУ Михаил Орленко.

Александр был командиром взвода, когда поступил приказ встать на защиту народа Донбасса. Группа Попова прикрывала позиции российских войск, сдерживая натиск превосходящих по численности боевиков. Попытку противника окружить подразделение ВС РФ старший лейтенант сорвал точным выстрелом из ПТУРа, уничтожив девять неонацистов. Наступающие запаниковали и отступили. Но эта победа далась дорогой ценой - офицер получил два ранения, которые оказались смертельными.

Сегодня президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту Александру Попову. Как говорится в тексте указа главы государства, звание Героя присвоено Попову за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:45 В стране и мире
Видео
Классный руководитель Героя России Александра Попова рассказал, каким тот был в школе
19:50 В стране и мире
Видео
Разрушенные мосты и домостроения: кадры последствий ливней в Крыму
19:45 В стране и мире
Видео
Воздушная тревога: группа «Звезды» попала под обстрел ВСУ на съемках сюжета
18:53 В стране и мире
Путин заявил, что иностранные фармкомпании за деньги проталкивают свою продукцию в РФ
18:32 В стране и мире
Туристам и жителям Крыма посоветовали не купаться в море
Популярное
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
МО РФ: территория предприятия «Азот» контролируется подразделениями НМ ЛНР
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
Видео
Минобороны: около 80 польских наемников уничтожено после ударов по корпусам цинкового завода в ДНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.