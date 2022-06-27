Удивительная тяга к людям: каким запомнили друзья и сослуживцы Героя РФ Александра Попова

Офицер пожертвовал собой, удерживая стратегически важный рубеж на одном из участков фронта.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Старший лейтенант Александр Попов, героически погибший в ходе спецоперации в Донбассе, проявлял лидерские качества еще в школе. Не по годам взрослого, решительного, уверенного в себе парня хорошо помнят на Камчатке, где учился Саша. Особенно тепло о нем отзывается классный руководитель. Саша помогал ему в работе с юнармейцами. Эта забота о младших, какая-то удивительная тяга к людям особенно запомнилась тем, кто его знал.

«У нас сразу с Сашей сложились очень хорошие, дружеские, я бы даже сказал, отношения, может быть, даже сыновьи. Саша изначально предстал хорошим организатором, руководителем, который мог на себя взять ответственность за какие-то дела, мог очень грамотно перепоручить что-то, если это было необходимо. У него было замечательное качество: он всегда добивался своих целей», - рассказал классный руководитель Александра Попова Максим Ряписов.

После школы было Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, где воспитывают бойцов элитных подразделений. Александр зарекомендовал себя как отличный курсант, всегда проявлял инициативу. В классах многие наглядные пособия до сих пор напоминают о нем.

«Будучи курсантом старший лейтенант Попов изучал порядок укладки парашюта в составе подразделения. Попов вместе с остальными курсантами своими руками сделали учебный стенд, сейчас им могут пользоваться другие курсанты», - сказал Александр Лучай, преподаватель кафедры тактики ДВОКУ.

«Александр активно занимался не только совершенствованием своих знаний по воздушно-десантной подготовке, но и занимался учебно-научной деятельностью, в ходе которой под руководством преподавателей тактики он оборудовал подробный макет местности, которая в точности повторяет место дислокации нашего учебного центра», - отметил Андрей Давыденко, командир взвода ДВОКУ, однокурсник Александра Попова.

Незадолго до окончания учебы Александр лично попросил своего командира помочь попасть в крылатую пехоту.

«Под выпуск в 2019 году он подошел ко мне и попросил перераспределить его в воздушно-десантные войска, командование училища пошло ему навстречу. По выпуску в качестве сюрприза я подарил тогда еще лейтенанту Попову свой берет», - сообщил командир батальона курсантов ДВОКУ Михаил Орленко.

Александр был командиром взвода, когда поступил приказ встать на защиту народа Донбасса. Группа Попова прикрывала позиции российских войск, сдерживая натиск превосходящих по численности боевиков. Попытку противника окружить подразделение ВС РФ старший лейтенант сорвал точным выстрелом из ПТУРа, уничтожив девять неонацистов. Наступающие запаниковали и отступили. Но эта победа далась дорогой ценой - офицер получил два ранения, которые оказались смертельными.

Сегодня президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту Александру Попову. Как говорится в тексте указа главы государства, звание Героя присвоено Попову за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.