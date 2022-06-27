В стране и мире Генпрокуратура ДНР обнаружила на «Азовстали» останки 172 украинских военных Сергей Лебедев Продолжается работа по обследованию территории освобожденного города Мариуполя. © Фото: V Ictor XinHua Globallookpress Читайте нас на: На территории предприятия «Азовсталь» в освобожденном Мариуполе эксгумировали останки 172 украинских военных. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики. «Следователями Генеральной прокуратуры ДНР совместно с сотрудниками МВД и МЧС ДНР продолжается работа по обследованию территории города Мариуполя, в том числе комбината «Азовсталь». На территории указанного предприятия на данный момент выявлены останки 172 украинских военнослужащих», - говорится в сообщении Генпрокуратуры ДНР. Напомним, ранее сообщалось, что российские военные нашли в подземных сооружениях завода «Азовсталь» изотермический фургон, в котором лежало 152 тела украинских солдат. Саперы обезвредили четыре мины, установленные под погибшими. Националисты сделали это, чтобы обвинить Россию в уничтожении тел. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика