Фургон смерти: что известно о провокации на «Азовстали» с минированием тел украинских военных

Российские военнослужащие нашли в подземных сооружениях завода «Азовсталь» изотермический фургон, в котором лежало 152 тела украинских солдат. Саперы обезвредили четыре мины, установленные под погибшими, заявили сегодня в МО РФ.

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На территории мариупольского завода «Азовсталь» обнаружен фургон с телами украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России. В ходе обследования саперы также нашли мины, которые были заложены под останками. Их, как рассказали сдавшиеся боевики, установили по указанию из Киева. Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал подробности.

«Целью было обвинить Россию в том, что РФ хотела уничтожить тела и не передавать украинской стороне. Скорее всего, цель такова. Это, пожалуй, самая главная находка на "Азовстали". Также на "Азовстали" обнаружили много иностранного оружия, сожженную форму, которую, видимо, боевики пытались уничтожить, чтобы выдать себя за простых водителей, простых поваров и т. д.», - сказал Кустов.

Корреспондент добавил, что сейчас на «Азовстали» работают следователи. По словам Кустова, они также обнаружили на территории завода неопознанное химическое вещество в шприце, его отправят на экспертизу.

В МО РФ ранее заявили, что со стороны украинских властей запросов о получении тел не поступало. Между тем Россия собирается в ближайшее время передать обнаруженные на территории предприятия тела военных украинской стороне.