В зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка, а также посевные площади и сельскохозяйственные предприятия.

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Вооруженные силы Украины планируют подорвать дамбу водохранилища в городе Курахово в Донецкой Народной Республике. Если план будет приведен в исполнение, в зоне затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка, а также посевные площади и сельскохозяйственные предприятия. Об этом заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации о готовящейся украинскими властями провокации, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по отработанному сценарию обвинит российских военнослужащих в причинении ущерба имуществу местного населения и уничтожении урожая», - заявил Мизинцев.

Ранее Мизинцев сообщил, что боевики украинского националистического батальона при поддержке бойцов теробороны в Харькове насильно перевозят больных детей и медперсонал в Первую детскую городскую больницу. Здание больницы заминировано - оно может быть использовано для проведения провокации против российских войск.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов