Таксист в центре Москвы напал с ножом на инспектора «Организатора перевозок»

Пострадавшему оказана медицинская помощь, сейчас он чувствует себя удовлетворительно.

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В понедельник в центре Москвы нелегальный таксист с ножом напал на инспектора Государственного казенного учреждения «Организатор перевозок». Инцидент произошел около половины второго дня возле дома №23 на улице Тверская Ямская.

«Около 13.30 водитель остановил машину в районе улицы 1-я Тверская Ямская, дом 23, строение 1, угрожал физической расправой, после чего напал на работника с ножом», - передает РИА Новости сообщение официального представителя ГКУ.

Отмечается, что нападение произошло, когда инспектор осуществлял служебные обязанности. Он был задействован в рейде по борьбе с нелегальными перевозчиками.

Сотруднику «Организатора перевозок» оказана медицинская помощь. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно.

Напомним, недавно мужчина напал с ножом на людей в больнице в Лос-Анджелесе. Жертвами злоумышленника стали врач и две медсестры.