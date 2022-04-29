Песков заявил, что Россия будет готовиться к саммиту G20

Песков заявил, что пока преждевременно говорить о контакте президентов РФ и Украины в рамках саммита G20.

© Фото: White House, Globallookpress

Россия готовится к саммиту G20, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин также заверил главу Индонезии Джоко Видодо о намерении делать все возможное, чтобы способствовать успешному председательству, сказал Песков.

«Россия будет готовиться к этому саммиту. Пока преждевременно говорить о каких-то других модальностях нашего участия, мы будем вас своевременно информировать», - сказал Песков в ответ на вопрос о возможном контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ.

Также Песков назвал состоявшийся накануне телефонный разговор Путина с Видодо весьма позитивным.

«Путин пожелал успехов индонезийскому председательству в "Группе 20" и заверил, что Россия будет делать все необходимое и все возможное, чтобы способствовать этому успешному председательству», - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с индонезийским коллегой Видодо. В ходе беседы стороны обсудили вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также деятельность G20 с учетом председательства Индонезии в данном объединении.