Песков заявил, что Россия будет готовиться к саммиту G20
Россия готовится к саммиту G20, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин также заверил главу Индонезии Джоко Видодо о намерении делать все возможное, чтобы способствовать успешному председательству, сказал Песков.
«Россия будет готовиться к этому саммиту. Пока преждевременно говорить о каких-то других модальностях нашего участия, мы будем вас своевременно информировать», - сказал Песков в ответ на вопрос о возможном контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ.
Также Песков назвал состоявшийся накануне телефонный разговор Путина с Видодо весьма позитивным.
«Путин пожелал успехов индонезийскому председательству в "Группе 20" и заверил, что Россия будет делать все необходимое и все возможное, чтобы способствовать этому успешному председательству», - заявил Песков.
Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с индонезийским коллегой Видодо. В ходе беседы стороны обсудили вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также деятельность G20 с учетом председательства Индонезии в данном объединении.