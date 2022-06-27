ВСУ обстреляли освобожденный Светлодарск в ДНР

В результате атаки один человек погиб и еще трое ранены.

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ВСУ обстреляли недавно освобожденный от украинских националистов город Светлодарск в Донецкой Народной Республике. В результате атаки погиб один человек. Еще трое получили ранения. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска обстреляли город четырьмя гранатами. Их выпустили из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.

Напомним, силы ЛДНР освободили Светлодарск в конце мая. Украинские боевики сдали город без боя и отступили, опасаясь окружения. Местные жители с радостью встретили российских и донецких военных, а в местных магазинах начали принимать рубли.