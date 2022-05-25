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«Российский флаг на площади»: кадры из освобожденного от ВСУ Светлодарска

Алексей Курильченко
Алексей Алексеев
20:18 25.05.2022
Украинские боевики сдали город без боя и отступили, опасаясь окружения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Алексеев побывал в городе Светлодарск, который накануне был освобожден от украинских националистов силами ЛДНР и российских войск. По его словам, ВСУ сдали город без боя - после внезапного штурма укрепленной позиции, которая известна как «крест», украинские войска отступили на несколько десятков километров, боясь окружения.

«На центральной площади развевается российский флаг. Вокруг гуляют дети, тишина, даже можно снять каску. Именно так выглядят города, в которых украинские солдаты не оборудовали позиции в жилых кварталах», - рассказал корреспондент.

Местные жители с радостью встретили российских и донецких военных, а в местных магазинах начали принимать рубли.

Город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил ЛДНР при поддержке российских подразделений накануне. В настоящее время, отметили в штабе теробороны ДНР, под наблюдением находятся уже 217 населенных пунктов.

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