Классный руководитель Героя России Александра Попова рассказал, каким тот был в школе

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Старший лейтенант Александр Попов, которому было присвоено звание Героя России посмертно, будучи школьником показал себя хорошим руководителем и организатором. Об этом рассказал его классный руководитель Максим Ряписов.

«У нас сразу с Сашей сложились очень хорошие, дружеские, я бы даже сказал, отношения, может быть, даже сыновьи. Саша изначально предстал хорошим организатором, руководителем, который мог на себя взять ответственность за какие-то дела, мог очень грамотно перепоручить что-то, если это было необходимо. У него было замечательное качество: он всегда добивался своих целей. При этом старался всегда сохранить человеческое лицо, людей и коллектив. Он замечательный человек, товарищ, друг», - сказал он.

По словам классного руководителя, Попов всегда был рад помочь окружающим, в особенности учителям. Он отметил, что его любимым занятием была юнармейская подготовка.

Сегодня президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту Александру Попову. Как говорится в тексте указа, звание Героя присвоено Попову за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Материал подготовили: Максим Крюков и Николай Баранов.