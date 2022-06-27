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Украинские СМИ рассказали, как экс-омбудсмен выдавала фейки об изнасилованиях за правду

Сергей Лебедев
19:55 27.06.2022
Непроверенную информацию ей давала собственная дочь и психолог Александра Квятко.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пиздаболка Илья Питалев РИА Новости
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Украинские средства массовой информации со ссылкой на офис Генерального прокурора рассказали, как бывшая омбудсмен Людмила Денисова, уволенная со своего поста, выдавала за правду фековые истории про изнасилования женщин и детей российскими военными. В ходе расследования выяснилось, что источником вымыслов была дочь уполномоченного Александра Квятко, которая работала психологом и руководила горячей линией.

По ее словам, за полтора месяца поступило 1040 звонков. Якобы из них 450 касались изнасилования детей. Однако, когда прокуроры взяли официальную выписку, то выяснилось, что за все время на телефон поступило всего 92 звонка.

«Правоохранители пытались «копать» самостоятельно. Поднимали все обращения к врачам, заявления в полицию, данные о погибших, пытаясь найти случаи, которые описывала Денисова. Однако вся эта работа была бесполезной», - пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в прокуратуре.

При этом в прокуратуре отметили, что с апреля по июнь украинские органы власти зафиксировали только два подтвержденных случая надругательства над детьми. При этом Людмила Денисова сообщала в своих постах в социальных сетях о значительно большем количестве инцидентов.

Напомним, Людмилу Денисову уволили с поста омбудсмена по правам человека в конце мая. Одной из причин этого стали именно высказывания об изнасилованиях. Также чиновницу обвинили в неисполнении обязанностей по организации гуманитарных коридоров и обмена пленными.

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