В стране и мире На Украине уволили омбудсмена по правам человека Ян Брацкий За увольнение чиновницы проголосовали 234 депутата, новая кандидатура на ее пост пока не определена. © Фото: Александр Максименко, РИА Новости Читайте нас на: Верховная рада Украины уволила с поста омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк. «Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. "За" проголосовало - 234 депутата. Назначения сегодня не было», - написал нардеп. Как отметил другой депутат от партии «Слуга народа» Павел Фролов, уволенная Денисова не исполняла своих прямых обязанностей - организации гумкоридоров и обмена пленными. По его мнению, большую часть времени чиновница находилась в европейских столицах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика