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Россия объявила персонами нон грата восемь сотрудников посольства Греции

Сергей Лебедев
18:11 27.06.2022
В течение восьми дней им необходимо покинуть территорию страны.
Россия объявила персонами нон грата восемь сотрудников посольства Греции
© Фото: Andrei Golovanov, Serge Kivrin, globallookpress
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В понедельник Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило персонами нон грата восемь дипломатических сотрудников посольства Греции. Они должны покинуть страну в течение восьми дней. Об этом сообщили в МИД РФ.

«27 июня в МИД России была вызвана посол Греческой Республики в Российской Федерации Е. Нассика, которой был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции persona non grata», - говорится на сайте МИД России.

В ведомстве отметили, что речь идет о прямых последствиях недружественных действий, инициированных властями Греции. В случае продолжения антироссийской политики в Министерстве иностранных дел пригрозили ответными реакциями.

Напомним, ранее в МИД РФ назвали отдых в Греции небезопасным для россиян из-за агрессии и дискриминации в их адрес. Сообщения о таких фактах продолжают поступать в ведомство. Об этом заявил глава Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

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