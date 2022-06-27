Путин заявил, что иностранные фармкомпании за деньги проталкивают свою продукцию в РФ

Сейчас по данному направлению работает Росфинмониторинг совместно с ФСБ.

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Западные фармацевтические компании пытаются за деньги проталкивать через медиков собственную продукцию в России. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Последний подтвердил слова главы государства.

По данным руководителя Росфинмониторинга, иностранные фармкомпании привлекли ряд руководителей медицинских учреждений и врачей в 30 субъектах России. Только по одной схеме выявили передачу 500 миллионов. Сейчас по данному направлению ведомство работает совместно с ФСБ.

«Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы», - сказал Владимир Путин.

Напомним, сейчас Россия планомерно готовится полностью обеспечить себя важными лекарствами. С этой целью открываются новые производства, которые позволят противостоять санкциям.