В России предложили ввести временные нормы лицензирования на фоне санкций

Утверждается, что данное нововведение не коснется тех, кто ввозит в страну лекарства и медицинские изделия.

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В России идет разработка проекта закона, который позволит расширить действие принудительной лицензии перед правообладателями из недружественных стран.

«Ведомости», ссылаясь на собственные источники, пишут, что Гражданский кодекс России предусматривает подобную норму, но она распространяется лишь на патенты. Лицензию на изобретение есть возможность получить в судебном порядке, при неиспользовании ее правообладателем в течение четырех лет. Если это правило расширить на кино, фильмы и музыку от компаний недружественных стран, то многолетнее ожидание может не понадобиться.

Издание уточняет, что направить иск в суд с требованием получения принудительной лицензии сможет сам российский лицензиат при отказе от лицензионного договора иностранным партнером.

При этом, как уточнило издание, новый законопроект не коснется осуществления платежей по контрактам тех, кто ввозит в Россию лекарства, медицинские изделия, промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2025 года запрещается использовать средства защиты информации, которые происходят в иностранных государствах, совершающих в адрес РФ недружественные действие. В начале мая Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечение информационной безопасности России.