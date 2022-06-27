Глава Росфинмониторинга заявил о разбирательстве с ценами на металл для гособоронзаказа

Глава Росфинмониторинга подчеркнул, что одной из причин роста цен, который оценивается примерно в 15%, является появление большого количества посредников.

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Росфинмониторинг, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная налоговая служба и сотрудники правоохранительных органов проводят разбирательство с металлургами по факту роста цен для гособоронзаказа. Об этом рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас мы совместно с ФАС, ФСБ, Прокуратурой и Налоговой службой разбираемся. Я думаю, что по всей цепочке пройдем», - сказал он.

По словам Чиханчина, работа началась после совещания российского лидера с металлургами. Он отметил, что к настоящему моменту было зафиксировано увеличение цен, и решается вопрос между производителями металлургической продукции и предприятиями гособоронзаказа. Глава Росфинмониторинга подчеркнул, что одной из причин роста цен, который оценивается примерно в 15%, является появление большого количества посредников.

Ранее стало известно, что Росфинмониторинг в три раза сократил число подозрительных операций в гособоронзаказе. По словам Чиханчина, Росфинмониторингу удалось снизить количество фирм-однодневок примерно на тридцать семь процентов в системе гособоронзаказа.