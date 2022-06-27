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Москвичи просят сотрудников IKEA купить им мебель на закрытой распродаже

Анна Назайкина
16:58 27.06.2022
В данный момент совершить покупку непосредственно в магазине могут только работники компании.
Москвичи просят сотрудников IKEA купить им мебель на закрытой распродаже
© Фото: dragon__mother, Twitter
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Москвичи стали размещать в Сети объявления о поиске сотрудников IKEA, для того чтобы принять участие в закрытой распродаже и приобрести мебель.

В данный момент совершить покупку непосредственно в магазине могут только работники компании. Товары станут доступны всем для покупки на сайте только через несколько дней, а в магазинах продажи и вовсе не будут осуществляться.

«Срочно! Ищу сотрудника ИКЕИ с целью покупки товаров на закрытой распродаже. Возможно с наценкой либо вознаграждение за оказанную помощь. Договоримся», - говорится в одном из объявлений.

© ТРК «Звезда»

В середине июня стало известно, что IKEA будет сокращать масштабы своего бизнеса на территории РФ. Компания также решила продать все свои фабрики на территории России.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее цель - защитить население ЛНР и ДНР, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима. Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и ввели против нее санкции, а некоторые компании приняли решение об уходе с российского рынка.

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