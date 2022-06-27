Москвичи просят сотрудников IKEA купить им мебель на закрытой распродаже

В данный момент совершить покупку непосредственно в магазине могут только работники компании.

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Москвичи стали размещать в Сети объявления о поиске сотрудников IKEA, для того чтобы принять участие в закрытой распродаже и приобрести мебель.

В данный момент совершить покупку непосредственно в магазине могут только работники компании. Товары станут доступны всем для покупки на сайте только через несколько дней, а в магазинах продажи и вовсе не будут осуществляться.

«Срочно! Ищу сотрудника ИКЕИ с целью покупки товаров на закрытой распродаже. Возможно с наценкой либо вознаграждение за оказанную помощь. Договоримся», - говорится в одном из объявлений.