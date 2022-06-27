Минобороны России: украинская ПВО Киева сбила свои же ракеты

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Две зенитные ракеты вооруженных сил Украины С-300 были сбиты в воздухе зенитно-ракетными комплексами ВСУ «Бук». Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук М1» было применено более 10 зенитных ракет.