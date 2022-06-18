ВКС России уничтожили четыре украинских взвода РСЗО «Град» и четыре взвода гаубиц М777

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков также сообщил, что с начала проведения спецоперации было уничтожено, в частности, 206 самолетов, 132 вертолета, 1241 БПЛА, 343 зенитных ракетных комплекса.

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие высокоточными ракетами поразили 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ.

«В том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевки, Керамик, Желанное и четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очертино, Водяное, Желанное Донецкой Народной Республики», - уточнил представитель МО.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 206 самолетов, 132 вертолета, 1241 БПЛА, 343 зенитных ракетных комплекса, 3613 танков и других боевых бронированных машин.

Днем ранее в Минобороны РФ рассказали, что ракетчики и артиллеристы в ходе спецоперации за сутки уничтожили более 350 украинских националистов, пункт управления беспилотниками в районе села Украинка под Николаевом, восемь танков и других бронемашин.

Также были уничтожены три боевые машины БМ-21 РСЗО «Град», три орудия полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина