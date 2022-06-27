В МО РФ сообщили о поражении пункта дислокации батальона 63-й мотопехотной бригады ВСУ

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара по пункту дислокации были уничтожены более 40 военнослужащих противника и 12 единиц техники.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

ВКС России ударами ракет поразили пункт дислокации 106-го батальона 63-й мотопехотной бригады ВСУ в районе села Висунск под Николаевом, сообщил на брифинге 27 июня официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

В результате ударов погибли более 40 украинских военнослужащих, уничтожены 12 единиц военной техники. Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили войска противника в 27 районах, среди них представители «Правого сектора»* под Лисичанском, «Азов»* и «Кракен»* под Харьковом.

Кроме того, удары нанесены по пунктам управления и складам с боеприпасами и вооружением под Николаевом и в ЛНР.

Конашенков рассказал о боевой работе российской оперативно-тактической и армейской авиации, ракетчиков и артиллеристов. Так, за прошедшие сутки удалось поразить 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также неприятельские войска в 304 районах.

ВКС РФ также поразили на Донецком направлении три взвода РСЗО «Град», взвод 155-мм гаубиц М777, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт», два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», ведущих обстрелы Донецка и других городов ДНР.

Представитель российского военного ведомства отчитался о действиях российских сил ПВО. Сбиты десять беспилотников противника в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях и в ЛНР. Также под Херсоном уничтожены две тактические ракеты, выпущенные украинскими военными из комплекса «Точка-У», а в районе острова Змеиный уничтожен снаряд украинской РСЗО.

Конашенков рассказал, что ВКС РФ нанесли удар по цехам корпорации «Артем» в Киеве, где производились боеприпасы для РСЗО. Во время ударов при попытке сбить российские ракеты украинские «Буки» уничтожили в воздухе собственные ракеты, выпущенные комплексом С-300, предположительно, одна из них упала на жилой дом.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ подчеркнул, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

* Экстремистские организации, запрещенные на территории РФ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов