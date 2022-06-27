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В МО РФ заявили об уничтожении под Лисичанском заградотряда украинских неонацистов

14:36 27.06.2022
В МО РФ заявили об уничтожении под Лисичанском заградотряда украинских неонацистов
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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