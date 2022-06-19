Су-25 ВСУ нанесли удар по своим же подразделениям в Днепропетровской области
Большие потери в рядах украинских вооруженных сил вынуждают командование бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой. Об этом заявил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Так, в 13:30 пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области», - уточнил Конашенков.
Несколькими часами позже ВС РФ нанесли поражение эшелону с личным составом и вооружением 1-го батальона 14-ой отдельной мехбригады ВСУ.
Как уточнил Игорь Конашенков, в результате удара по месту разгрузки эшелона в районе станции Губиниха в Днепропетровской области удалось уничтожить свыше 100 украинских военнослужащих, 30 танков и боевых бронемашин.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.