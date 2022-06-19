Су-25 ВСУ нанесли удар по своим же подразделениям в Днепропетровской области

Подобные инциденты могут быть связаны с тем, что командование ВСУ бросает в бой неподготовленный личный состав, полагают в МО РФ.

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Большие потери в рядах украинских вооруженных сил вынуждают командование бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой. Об этом заявил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Так, в 13:30 пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области», - уточнил Конашенков.

Несколькими часами позже ВС РФ нанесли поражение эшелону с личным составом и вооружением 1-го батальона 14-ой отдельной мехбригады ВСУ.

Как уточнил Игорь Конашенков, в результате удара по месту разгрузки эшелона в районе станции Губиниха в Днепропетровской области удалось уничтожить свыше 100 украинских военнослужащих, 30 танков и боевых бронемашин.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.