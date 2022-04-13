В Ставрополье задержан сторонник ИГ*, планировавший теракт на транспортной инфраструктуре

В ФСБ отметили, что у задержанного изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления СВУ.

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В Федеральной службе безопасности сообщили, что на территории Ставропольского края задержан местный житель, который оказался сторонником международной террористической организации «Исламское государство»*. В ведомстве отметили, что задержанный планировал совершить теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона по указанию эмиссаров МТО из других стран.

«В результате проведения осмотра места происшествия обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления СВУ», - сообщили в ЦОС ФСБ.

В настоящее время Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 205 УК России.

Ранее ФСБ России совместно с МВД РФ задержала уроженца Москвы, сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»*. Мужчина служил в ВСУ в период с 2017 по 2019 год и окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО в Львовской области.



* «Правый сектор» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.