Песков заявил, что нужно ждать решения Лукашенко о помиловании Сапеги

Сегодня стало известно, что девушка передала в администрацию колонии в Гомеле соответствующий документ.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам прошение о помиловании россиянки Софьи Сапеги.

Сегодня стало известно, что девушка передала в администрацию колонии в Гомеле соответствующий документ. После того как его рассмотрят, его направят в администрацию белорусского президента.

«По встрече сами президенты рассказали основные темы, которые они посчитали возможными сделать публичными из своего общения. А что касается заявления на помилование, будем ждать решения главы белорусского государства», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Адвокат семьи девушки Антон Гашинский в беседе со «Звездой» оценил шансы Сапеги на помилование в Белоруссии.

Напомним, что в начале мая Гродненский областной суд приговорил к шести годам колонии 24-летнюю россиянку. Она обвинялась по семи статьям Уголовного кодекса Белорусской Республики, в частности, в разжигании социальной вражды и розни, незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных.