В МИД РФ заявили о закрытии въезда в Россию для 43 канадских граждан

© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

На территорию РФ больше не смогут въехать 43 гражданина Канады. Персональные санкции российская сторона ввела в адрес ряда канадских чиновников и общественных деятелей в ответ на санкции против руководителей компаний РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«В ответ на введенные в мае с. г. властями Канады очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей на постоянной основе закрывается въезд в Россию для 43 канадских граждан», - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В списке оказались председатель Либеральной партии Канады Сюзан Коуан, заместитель министра природных ресурсов Джон Ханнафорд, специальный помощник премьер-министра Джеймс Армбрустер, мэр Калгари Джйоти Гондек.

Накануне США, Великобритания, Япония и Канада анонсировали запрет на ввоз золота из РФ. Новые санкции подтвердил британский премьер-министр Борис Джонсон.

В апреле Канада поставила Украине несколько гаубиц M777 и боеприпасы к ним, это было сделано после просьбы Киева предоставить тяжелую артиллерию.