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Пушилин сообщил, что в Мариуполе начали строить новый микрорайон

Анна Назайкина
12:06 27.06.2022
На первом этапе микрорайон будет включать 12 пятиэтажных домов и соответствующую инфраструктуру.
Пушилин сообщил, что в Мариуполе начали строить новый микрорайон
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В Мариуполе стартовало строительство нового микрорайона. Планируется, что в нем будет находиться 12 многоквартирных домов, а также школа и детский сад. Такое заявление сделал лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Сейчас уже начата работа по строительству нового микрорайона, который на данный момент включает на первом этапе 12 пятиэтажных домов и соответствующую инфраструктуру внутри этого микрорайона, имеются в виду и школа, и детский сад», - заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

В конце мая стало известно, что российское правительство создало специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины. Тогда вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что на этих территориях трудятся специалисты из России.

Пятнадцатого июня в администрации Запорожской области сообщили, что для гражданских авто стал доступен маршрут между Крымом и Донбассом через Мариуполь.

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