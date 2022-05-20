Правительство РФ создало спецштаб по восстановлению освобожденных территорий Украины
Хуснуллин отметил, что в настоящий момент на освобожденных территориях работают российские специалисты, которые занимаются оценкой объемов необходимых работ.
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Правительство РФ создало спецштаб по восстановлению освобожденных территорий Украины, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Мы создали специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы», - заявил он.
Хуснуллин отметил, что в настоящий момент на освобожденных территориях работают российские специалисты, которые занимаются оценкой объемов необходимых работ.
«Оценки мы сейчас ведем, я не готов их пока назвать. Но все решения о том, что мы будем восстанавливать все освобожденные территории, финансировать это, приняты», - добавил он.
Ранее корреспондент «Звезды» узнала, как военные инженеры РФ восстанавливают водные артерии на юге Украины. Это целая сеть водоотводящих каналов, которые питаются от главной артерии - Северо-Крымской.