В стране и мире Правительство РФ создало спецштаб по восстановлению освобожденных территорий Украины Анна Назайкина Хуснуллин отметил, что в настоящий момент на освобожденных территориях работают российские специалисты, которые занимаются оценкой объемов необходимых работ. © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Читайте нас на: Правительство РФ создало спецштаб по восстановлению освобожденных территорий Украины, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Мы создали специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы», - заявил он. Хуснуллин отметил, что в настоящий момент на освобожденных территориях работают российские специалисты, которые занимаются оценкой объемов необходимых работ. «Оценки мы сейчас ведем, я не готов их пока назвать. Но все решения о том, что мы будем восстанавливать все освобожденные территории, финансировать это, приняты», - добавил он. Ранее корреспондент «Звезды» узнала, как военные инженеры РФ восстанавливают водные артерии на юге Украины. Это целая сеть водоотводящих каналов, которые питаются от главной артерии - Северо-Крымской. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика