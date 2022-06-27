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Есть пострадавшие: в британском Бирмингеме прогремел мощный взрыв

Виктория Ивашечкина
01:26 27.06.2022
Местная полиция рекомендовала жителям избегать район, где произошел инцидент.
Есть пострадавшие: в британском Бирмингеме прогремел мощный взрыв
© Фото: Dave Warren ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В британском городе Бирмингем в результате взрыва был разрушен один дом разрушен, несколько серьезно повреждены. Местная полиция сообщает о пострадавших.

«Экстренные службы находятся на месте взрыва дома на Далвич-роуд. Один дом разрушен, несколько значительно повреждены. Сообщается о пострадавших», - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Местные правоохранительные органы рекомендовали избегать район взрыва, не размещать фотографии с места происшествия в соцсетях. Также уточняется, что на месте работают шесть пожарных расчетов.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в церкви в штате Калифорния. В результате происшествия пострадали несколько человек, они получили огнестрельные ранения.

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