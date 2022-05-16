Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Калифорнии

© Фото: Qian Weizhong Xinhua Globallookpress

Неизвестный устроил стрельбу в церкви в штате Калифорния. В результате происшествия пострадали несколько человек, они получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает офис шерифа округа Оранж.

«Несколько пострадавших получили огнестрельные ранения», - сказано в сообщении офиса шерифа в Twitter, передает РИА Новости.

Утверждается, что подозреваемого задержали. Полицейские изъяли у него оружие. Подробности произошедшего уточняются.

Накануне сообщалось, что в результате стрельбы в супермаркете американского города Буффало, штат Нью-Йорк, погибли 10 человек, еще трое были ранены. Так, по версии следователей, мотивом для агрессии 18-летнего стрелка стала расовая ненависть. Как уточнялось ранее, мужчина в одежде военного образца зашел в один из городских супермаркетов и открыл огонь из винтовки.

Позже поступила информация о том, что стрелок был задержан полицией, ему грозит пожизненное заключение.