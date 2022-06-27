В Кремле ответили на вопрос об ужесточении мер безопасности в связи с угрозами терактов из Киева

Ранее утверждалось, что руководитель главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов пригрозил РФ терактами и диверсиями на территории страны.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об усилении мер безопасности в связи с угрозами терактов, которые звучат со стороны киевских властей.

«Они и так максимально усилены...Это прерогатива силовых ведомств», - сказал представитель Кремля.

Ранее издание Financial Times передавало, что руководитель главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов пригрозил РФ, что на ее территории будут происходить теракты и диверсии. В беседе с британской газетой он заявил, что такие акции будут организовываться в России и «во многих других местах».

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цели - защитить население народных республик Донбасса, которое подверглось геноциду со стороны киевского режима, а также демилитаризовать и денацифицировать Украину.