Постпред США: Россия станет главной угрозой НАТО в новой концепции альянса

По словам Джулианны Смит, данный приоритет для организации является наиболее важным.

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НАТО планирует провозгласить Россию в новой стратегической концепции главной угрозой в адрес альянса. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в ходе встречи с вашингтонской Группой военных обозревателей.

«Мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО», - подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

Смит отметила, что для альянса этот приоритет наиболее важный и «будет оставаться таковым в обозримом будущем».

«Поэтому вы увидите большой акцент на таких вещах, как сдерживание и оборона, а также шагах, которые альянс готов сделать, чтобы укрепиться», - заявила постпред.

Также Смит рассказала о подготовке к предстоящему в конце июня саммиту НАТО, на котором и должна быть принята новая стратегическая концепция. Постпред напомнила, что альянс уже находился в переходном состоянии до начала РФ специальной военной операции на Украине.

Ранее представитель в НАТО от Италии Франческо Мария Тало сообщил об изменении стратегической концепции альянса. По его словам, альянс теперь будет учитывать возвышение Китая. Тало подчеркнул, что стремление КНР достичь технологического превосходства «не демократично»