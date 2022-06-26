Метеоролог рассказала о приближении температуры воздуха в Москве к рекордной 27 июня

Так, в Москве в понедельник прогнозируется 31-33 градуса в дневное время.

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В понедельник, 27 июня, в российской столице температура воздуха приблизится к рекордным показателям. Об этом рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

Специалист сообщила, что в этот день год назад температура достигла отметки в 33,6 градуса. В 2022 году 27 июня ожидаются подобные температурные показатели. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Максимальная температура 27 июня, рекордная именно для этой даты, была установлена в 2021 году, она достигла 33,6 градуса. В этом году мы будем близко к этому рекорду, у нас прогнозируется 31-33 градуса днем по Москве», - цитирует представителя Росгидрометцентра агентство.

Немногим ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал о погоде в Москве на грядущей неделе. Так, пик жары в Москве ожидается к понедельнику. Днем воздух может прогреться до 33 градусов.