В РФ может появиться закон о наказании до четырех лет за пропаганду и сбыт нацистской символики

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В России может появиться закон о наказании до четырех лет лишения свободы за пропаганду и сбыт нацистской символики. Такую поправку ко второму чтению поддержал Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

УК РФ предлагается дополнить статьей 282.4. Согласно ей, за пропаганду, демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики, а также символики экстремистских организаций будет введено наказание в виде штрафа от 60 тысяч до миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного на период от двух до трех лет.

Альтернативой будут обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок от года до двух лет, принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы на этот же срок.

Ранее в Госдуме предложили приостановить поставку газа в Европу.

