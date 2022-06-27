В ЛНР сообщили об эвакуации из «Азота» еще 500 человек

Люди провели в непригодном для жизни убежище четыре месяца.

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Более 500 мирных жителей эвакуировали с предприятия «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.

«Очередной поездкой в промзону "Азота" военнослужащими Народной милиции ЛНР было эвакуировано более 500 человек... В условиях, совсем не созданных для длительного нахождения, в убежище люди прожили ровно четыре месяца», - заявили в НМ ЛНР.

Ранее корреспондент «Звезды» показал бомбоубежище предприятия «Азот» в Северодонецке. В помещении нет света, сыро и не хватает свежего воздуха.