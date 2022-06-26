Без света и чистой воды: как жители прятались от ВСУ в подвалах завода «Азот»

Бомбоубежище было построено еще в советское время и не могло предоставить людям ничего кроме безопасности.

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Корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев побывал в бомбоубежище предприятия «Азот» в Северодонецке. Здесь мирные жители пряталась от украинских националистов. Укрытие строилось еще в советское время и кроме безопасности ничего не могло предложить людям.

В помещении нет света, сыро, не хватает свежего воздуха. А предусмотренная при строительстве скважина оказалась нерабочей - воду приходилось добывать руками.

«Скважина была сделана еще при строительстве бомбоубежища, здесь был насос. А как его отключили, мы с мужиками доставали все - трубы, насос. Воды тут питьевая, из скважины, но она ржавая. Фильтровали через марлю», - рассказал работник завода Юрий.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что город Северодонецк, в том числе и завод «Азот», перешел под контроль сил Луганской Народной республики. Также был взят под контроль город Боровское.