«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за аномальной жары

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В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с наступлением аномальной жары. Так, согласно сообщению Гидрометцентра, предупреждение будет действовать сегодня, 26 июня, с 12:00 до 21:00 по столичному времени.

«“Оранжевый” - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - сказано в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе со «Звездой» о погоде в Москве на грядущей неделе. По словам синоптика, всплеск аномального тепла будет на пару дней. После чего 28 июня, во вторник, пройдет холодный атмосферный фронт в сопровождении скоротечного дождя и грозы, а скоротечные освежающие ливни понизят температуру в столице до плюс 23-28 градусов.