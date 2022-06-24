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Синоптик рассказал, когда ожидается 33-градусная жара в Москве

Игнат Далакян
16:39 24.06.2022
Погода в июле, как отметил Тишковец, будет в среднем на один-два градуса выше нормы с недобором осадков на 40%, что указывает на большое количество солнечных сухих дней.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Пик жары ожидается в Москве к понедельнику, днем воздух может прогреться до плюс 33 градусов. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе со «Звездой» о погоде в Москве на грядущей неделе.

«На пик жара выйдет на понедельник, когда в ночные часы будет не прохладнее плюс 15-20, а днем в Москве - плюс 31-33, Московская область - плюс 28-33, а это аномальное тепло, но не рекордное. До рекорда не хватит буквально одного-двух градусов», - сообщил эксперт.

По словам синоптика, всплеск аномального тепла будет на пару дней. После чего 28 июня, во вторник, пройдет холодный атмосферный фронт в сопровождении скоротечного дождя и грозы, а скоротечные освежающие ливни понизят температуру в столице до плюс 23-28 градусов.

По словам синоптика, в ближайшие трое суток синоптическая ситуация в Центральной России будет определяться антициклоном скандинавского происхождения.

«В субботу в ночные часы в Москве не ниже плюс 13-15, по Московской области - плюс 11-16, днем воздух в столице нашей родины прогреется уже до плюс 28-30, в Подмосковье - плюс 25-30, на 7 градусов выше нормы. В воскресенье еще теплее: ночью плюс 15-17 градусов, днем - плюс 30-32, что на 9 градусов выше нормы. Но не рекордное тепло», - рассказал Тишковец.

Погода в июле, как отметил Тишковец, будет в среднем на один-два градуса выше нормы с недобором осадков на 40%, что указывает на большое количество солнечных сухих дней.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда Москва провалится «в яму холода». По словам метеоролога, в пятницу, 24 июня, возможны небольшие дожди. Днем будет 21-26 градусов тепла, а к следующим выходным погода улучшится - на улицах будет сухо, солнечно и тепло.

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