У берегов Японии загорелся паром с 25 россиянами на борту

© Фото: Konstantin Mikhailov, Russian Look, Global Look Press

Генеральное консульство России сообщило, что на борту парома Angara, который следовал из порта Фусики у берегов Японии во Владивосток, произошло возгорание. В числе экипажа судна оказались 25 россиян. По данным ведомства, все соотечественники были эвакуированы с парома.

«Сведения о пострадавших не поступали. Генконсульство находится в контакте с капитаном корабля и УБМ Японии. Предпринимаем шаги по оказанию соотечественникам необходимого содействия», - говорится в сообщении Генконсульства РФ в Telegram.

Ранее на юго-западе Англии в Девоне в порту загорелась 26-метровая яхта. По предварительной информации, в результате пожара на судне пострадавших не зафиксировали. По данным СМИ, стоимость яхты оценивается в шесть миллионов фунтов.