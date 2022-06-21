Трамп заявил, что экономика США находится в состоянии рецессии

Вместе с тем бывший американский лидер спрогнозировал, что в Штатах продолжится рост цен на бензин.

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии. Вместе с тем политик, говоря о росте цен на бензин, указал, что увеличение стоимости продолжится и может достигнуть пяти, шести, семи долларов за галлон, «и быть даже немного выше».

«Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении», - сказал Трамп в беседе с телеканалом Newsmax.

Напомним, бывший государственный секретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон заявила, что Штаты вышли бы из НАТО в случае переизбрания Дональда Трампа на второй срок. Клинтон также считает продвижение на Восток верной политикой.