«Мировой жандарм»: с какой целью Байден совершил свое первое турне по Азии

Несмотря на то, что на саммите QUAD обсуждалась и ситуация на Украине, американский лидер намеревался поговорить о растущем мировом влиянии Китая.

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Словосочетание «мировой жандарм», уже изрядно подзабывшееся при Дональде Трампе, с приходом Джозефа Байдена вновь дает о себе знать. США в роли арбитра всех крупнейших международных процессов. Первое азиатское турне Джо Байдена завершается саммитом Четырехстороннего диалога по безопасности - сокращенно QUAD - на котором Австралию представляет новый премьер Энтони Албанезе. Он вступил в должность лишь накануне.

«Вы принесли присягу и сразу сели в самолет! Я не знаю, как вам это удается, но будет нормально, если вы поспите прямо здесь», - сказал ему Байден.

Хотя и в этот раз речь зашла о действиях России на Украине, главной темой стало противодействие растущему влиянию Китая. Япония, Индия, Австралия и США договорились о совместной охране морских границ, разработке вакцин против новых инфекционных заболеваний и укреплении кибербезопасности. В прошлом году - в рамках формата AUKUS - США уже пообещали построить для Австралии атомный подводный флот, хотя официально она не относится к ядерным державам. А сейчас Штаты выступают за то, чтобы Япония получила место постоянного представителя в Совбезе ООН, который создавался как ядерная пятерка.

«Такого рода обещания американские президенты дают разным странам - и Германии, и Индии, и вот теперь Японии. Это такая форма подкупа, потому что реальных перспектив расширения списка постоянных членов Совета Безопасности нет», - считает политолог Юрий Светов.

Вашингтон вновь пытается заручиться поддержкой давних союзников России. И в первую очередь Индии, для которой РФ остается крупнейшим поставщиком военной техники. Но пока, по всей видимости, безрезультатно. Британская газета The Guardian пишет, что индийский лидер Нарендра Моди отказывается поддерживать санкции против России.

Визиту Байдена в Японии предшествуют уличные протесты. Их участники проводят прямую параллель с событиями на Украине и говорят, что, как и там, их намерены втянуть в вооруженный конфликт. На этот раз - против Китая.

Потом, правда, Белому дому и самому Байдену пришлось оправдываться. Уверяя, что речь идет исключительно о поставках Тайваню оружия. Китай в свою очередь уже назвал QUAD «индо-тихоокеанским НАТО». Так что Североатлантический альянс впору переименовывать, хотя и в НАТО признают - интересы блока давно не ограничиваются Северной Атлантикой.

«Понятно, что такое расширение НАТО с европейского театра военных действий на весь мир - это очень серьезное изменение миропорядка. К слову, говоря, не факт, что все европейские союзники США будут готовы воевать за них против Китая», - заявил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор МГИМО Олег Барабанов.

Еще одна инициатива Вашингтона - избавиться от нынешнего влияния Пекина на мировую экономику. Впервые за 40 лет ВВП США растет быстрее, чем Китая. Наладить поставки товаров из Азии в обход Китая Соединенные Штаты намерены за счет программы Индо-Тихоокеанского экономического соглашения. И хотя она объединит сразу 13 стран, среди них лишь половина из так называемых «Азиатских тигров АСЕАН». В Южной Корее крупнейшая корпорация по производству электроники уже объявила, что вложит в США до 10 миллиардов долларов.

По оценкам экспертов это примерно 10 тысяч рабочих мест. И Байдену это дает козырь на предстоящих осенних выборах, где он может предъявить доказательство того, что заботится об экономике США, считает политолог Юрий Светов.

При этом даже для Китая угроза санкций в связи с поддержкой России более чем реальна. Но слова Байдена о дальнейшей поддержке Тайваня лишь развязывают Пекину руки. Хотя в Китае до сих пор призывали воздерживаться от резких оценок и сделать все, чтобы обеспокоенность России на международной арене была услышана.