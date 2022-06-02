В день рождения Севфлота: как прошел завершающий концерт патриотической акции «Zа ВМФ» в Североморске

Гастрольный тур стартовал еще в середине мая, во время которого артисты посетили базы всех российских флотов.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Североморске прошел завершающий концерт патриотической акции «Zа ВМФ». Его приурочили ко дню рождения Северного флота, которому исполнилось 289 лет.

На центральной площади Североморска собралось более трех тысяч человек - многие с российскими триколорами. Со сцены звучали и любимые всеми песни, и военные марши в исполнении гражданских и армейских творческих коллективов.

Напомним, «Zа ВМФ» - это гастрольный тур в поддержку участников спецоперации по защите ДНР и ЛНР. До Североморска такие концерты состоялись на базах всех российских флотов и Каспийской флотилии - в Севастополе, Калининграде, Владивостоке, Каспийске.

Концертный тур стартовал 13 мая. Первый концерт в Севастополе собрал более шести тысяч зрителей. На сцену вышли местные артисты, известные музыканты всероссийского уровня, а также оркестр штаба Черноморского флота.