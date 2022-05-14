В РФ стартовал патриотический концертный тур «Zа ВМФ!»

В Севастополе стартовал концертный тур «Zа ВМФ!», который пройдет в пяти городах России.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В России стартовал крупный концертный тур «Zа ВМФ!», организованный в поддержку спецоперации по защите ДНР и ЛНР и Военно-морского флота страны. Первый концерт, собравший свыше шести тысяч зрителей, прошел в городе Севастополе.

На сцену вышли местные артисты, известные музыканты всероссийского уровня, а также оркестр штаба Черноморского флота.

Мероприятия в рамках концертного тура, намеченного на период вплоть до 1 июня, будут проходить в пяти городах Российской Федерации. Помимо Севастополя, патриотическое концерты смогут посетить жители Калининграда, Владивостока, Североморска и Каспийска.