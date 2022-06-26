Javelin и NLAW: бойцы ВС РФ обнаружили брошенный склад с оружием ВСУ в Харьковской области

Оружие размещалось в одном из жилых домов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие обнаружили брошенный склад с вооружением иностранного производства и место жительства бойцов ВСУ. Все это найдено в освобожденном населенном пункте Харьковской области.

В импровизированном хранилище были обнаружены брошенные при отступлении образцы вооружения иностранного производства. Среди них - неиспользованные ПЗРК Javelin и NLAW. Склад размещался в одном из жилых домов.

«Здесь можно наблюдать абсолютно новые комплекты NLAW, Javelin, которые будут переданы народному ополчению ДНР для продолжения выполнения задач уничтожения бойцов киевского режима», - рассказал российский военный.

Также была обнаружена нацистская символика в доме, где жили украинские военные. Она была нанесена на стены.

Накануне в Минобороны сообщили, что боевики ВСУ оборудовали казарму в Запорожье в здании дворца культуры автозавода. Также указано, что на территории предприятия украинские военные разместили опорный пункт, склады с вооружением, тяжелую бронетехнику и РСЗО.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.