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МО РФ: в Запорожье в здании дворца культуры автозавода боевики ВСУ оборудовали казарму

21:51 25.06.2022
Согласно заявлению МО РФ, в частности, в Константиновке Донецкой Народной Республики в помещениях детского сада № 15 (ул. Славянская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт.
МО РФ: в Запорожье в здании дворца культуры автозавода боевики ВСУ оборудовали казарму
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает тщательно фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования вооруженными формированиями Украины жилых домов, учебных заведений, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры в военных целях. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Константиновке Донецкой Народной Республики в помещениях детского сада № 15 (ул. Славянская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, по периметру выставили огневые и снайперские точки, при этом, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено; в Запорожье в здании дворца культуры автозавода (Соборный проспект) боевики вооруженных формирований Украины оборудовали казарму, на территории предприятия разместили опорный пункт, склады с вооружением, тяжелую бронетехнику и РСЗО», - заявил представитель МО РФ.

Кроме того, Минобороны России сообщает, что в Николаеве в зданиях детского сада № 52 (Парусный переулок), базы специального медицинского обеспечения и клуба (ул. Героев Украины) неонацисты оборудовали склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а на территории густонаселенного микрорайона Соляные разместили крупнокалиберные артиллерийские орудия. Местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки горожан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

«В Первомайском Харьковской области в здании профессионального лицея (ул. Рассветная) боевики националистических подразделений оборудовали склад вооружения и боеприпасов, в общежитии учебного заведения размещаются подразделения ВСУ, а на прилегающей территории установлена дальнобойная артиллерия. При этом, эвакуация жителей из близлежащих домов не проводилась», - добавил представитель российского оборонного ведомства.

Михаил Мизинцев заявил, что несмотря на то, что в результате этих преступных действий жертвами могут стать мирные жители, боевики украинских вооруженных формирований целенаправленно обстреливают из жилых кварталов позиции подразделений Вооруженных Сил России и народной милиции Донецкой Народной Республики, провоцируя на ответный огонь, чтобы возложить на них ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что территория предприятия «Азот» контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР. Согласно заявлению МО РФ, попытка противника превратить промышленную зону Северодонецкого предприятия «Азот» в упорный очаг сопротивления сорвана.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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