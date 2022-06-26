В Бельгии считают, что проблемы с газом в ФРГ вызовут «эффект домино»

В настоящее время власти Германии ожидают возможное сокращение экономической активности из-за нехватки энергоресурсов.

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Все страны ЕС подвергнутся влиянию «эффекта домино», если ФРГ столкнется с проблемами из-за нехватки газа. Такой прогноз озвучил премьер Бельгии Александр де Кро.

Причем, последствия, по словам премьер-министра, будут очень заметными. О подобном риске бельгийский политик заговорил на фоне признания властей Германии в том, что в стране может произойти сокращение экономической деятельности из-за трудностей с энергоресурсами.

Об этом сообщил немецкий телеканал N-TV. Примечательно, что ФРГ к настоящему моменту является единственным государством, официально допустившим вероятность такого рода экономических трудностей.

Ранее сообщалось, что Минфин Германии якобы рассматривает возможность присвоить себе принадлежащую РФ часть газопровода «Северный поток - 2». В таком случае трубы, располагающиеся на территории Германии, будут изолированы от остальной системы.