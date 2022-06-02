В Роспотребнадзоре заявили о готовности оказать помощь в борьбе с оспой обезьян

Ведомство также представило научные разработки для борьбы с распространением заболевания.

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В Роспотребнадзоре заявили о возможности оказать консультативную и практическую помощь в борьбе с распространением оспы обезьян странам ЕАЭС и Европейского региона ВОЗ.

«Роспотребнадзор уже получил запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона ВОЗ на оказание консультативной и практической помощи в противодействии распространению вируса оспы обезьян», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, как уточняется, Роспотребнадзор представил научные разработки для борьбы с распространением заболевания на международной конференции, организованной ВОЗ.

В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски завоза оспы обезьян в Россию существуют, но они небольшие. По ее словам, главная задача состоит в том, чтобы не было рисков распространения заболевания внутри страны. По словам Поповой, на данный момент никакой необходимости прививать всех россиян от этой инфекции.